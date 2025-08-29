Kota doldu dolacak

Nüfusu 100 bine yaklaşan Akyazı’da şu an itibarıyla 27 Eczane vatandaşa hizmet veriyor. Her önüne gelen istediği yerde istediği zaman Eczane açamıyor.

HABER: Salim Özyılmaz

Nüfusu 100 bine yaklaşan Akyazı’da şu an itibarıyla 27 Eczane vatandaşa hizmet veriyor. Her önüne gelen istediği yerde istediği zaman Eczane açamıyor. Çünkü Eczane açmak kotaya tabi. Yasa gereği 3 bin 500 nüfusa bir eczane açma hakkı verilmesi dikkate alınırsa Akyazı’nın nüfusuna göre Eczane kotası doldu dolacak durumda.

Nöbet meselesi

Yurdun her tarafta olduğu gibi Akyazı’da da Eczaneler nöbet tutarlar. Normal günlerde mesai saatinden sonra, Cumartesi ve Pazar günleri de 24 saat nöbet tutarlar.

Nöbetçi Eczanelerde zaman zaman kuyruklar oluşur. Kuyruk oluşmasından ötürü nöbetçi Eczane sayısının birden ikiye çıkarılması yine zaman zaman gündeme getirilen bir konudur. Hatta bir müddette iki nöbetçi Eczane uygulaması yapılmış sonra vaz geçilmiş. Şimdi tek Eczane nöbete kalıyor. Eczacılarda tek Eczanenin nöbete kalmasını istiyor.

Sıkıntıları ve şikayetleri var

Her kesimde olduğu gibi Eczacılarında bazı konularda sıkıntıları ve şikayetleri var. Bunların başında kendilerine verilmekte olan kar marjının düşük olması. Bakanlık tarafından belirlenen kurun gerçek kurdan çok çok gerilerde bulunması yüzünden önem arz eden ve muadili olmayan bazı ilaçlara erişemiyor olmaları kendileri için sıkıntı olduğunu söylüyor Akyazılı Eczacılar.

İnternet üzerinden ilaç satışına karşılar

Akyazılı Eczacıların bir sıkıntısı da bazı firmaların internet üzerinden ilaç satışı yapıyor olmaları. İnternet üzerinden satış yapan firmaların sattıkları ilaç fiyatlarının kendi Eczanelerinde sattıkları ilaç fiyatından daha düşük olması yüzünden vatandaş onlara yöneliyor. İşin aslına bakıldığında internet üzerinden satışları yapılan ilaçların sağlıklı olup olmadıkları da bir muamma diyerek sorunlarını ve sıkıntılarını dile getiriyorlar.