Kızılay’da Ziyaretler Sürüyor

Kızılay Akyazı Şube başkanlığı tarafından başlatılan kurum ve kuruluş ziyaretleri bütün hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ATSO ve Ziraat Odası gibi önemli kurumları ziyaret eden Kızılay Akyazı Şubesi bu kez de SESOB’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası başkanı İsmet Öztürk’ü, Berberler Esnaf Odası başkanı Hasan Cengiz’i ve Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş’ı ziyaret ettiler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, İlçe genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olan kurum, kuruluş ve iş insanlarına yönelik başlattığımız ziyaretler aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bugünde Esnaf Odalarımızı ve Muhtarlar Derneğimizi ziyaret ederek başkanlarımıza çalışmalarımız hakkında geniş bilgiler sunduk ve onların sorularına cevaplar verdik. Ziyaretlerimiz verimli geçti açıklaması yaptı.

Esnaf Odaları başkanları ile Muhtarlar Derneği başkanı da Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yaptığı bu ziyaretler için teşekkür ettiler ve her türlü desteğe hazırız açıklaması yaptılar.