Kızılay ATSO’yu ziyaret etti

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Yönetim Kurulu üyesi H)atice Şahin Taşkın’la birlikte Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Yönetim Kurulu üyesi H)atice Şahin Taşkın’la birlikte Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

Bu ziyarette yaptığımız ve yapağımız çalışmalarla ilgili olarak karşılıklı olarak bilgi alış veriş yaptık ve bu arada piyasa değeri 2 milyon 180 bin lira olan, muafiyet sonrası Kızılay Genel Merkezimize 1 milyon 350 bin liraya mal olan, Genel Merkezimiz tarafından da Şubemize 675 bin liraya verilecek olan 0 Km. hizmet aracına ödememiz gereken parayla ilgili bize destek verin talebimizi ilettik ve değerli başkanımız Sadi Ömercikoğlu’nun da bu isteğimize sıcak bakması ile mutlu bir şekilde ATSO’dan ayrılıyoruz. Başkanımıza ve ATSO’muza teşekkür ediyoruz diyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu en kısa zamanda bahse konu olan bir parayı tamamlayıp hizmet aracımızı almak hedefimizdir dedi.

ATSO başkanı Sadi Ömercikoğlu da yararlı bir görüşme oldu. Maddi yardım taleplerini yetkili kurullarımızda görüşüp bir karara varacağız açıklaması yaptı ve ziyaret için Kızılay başkanı ve yöneticisine teşekkür etti.