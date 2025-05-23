KARAPÜRÇAK AHMATLAR MAHALLESİNDE BU PAZAR GÜRCÜ ŞENLİĞİ VAR

​​​​​​​Marmara Gürcü Köyleri ve Gürcü Esnaf/iş insanları işbirliğiyle yapılacak olan Gürcü-Kafkas şenliği 25 Mayıs 2025 Pazar günü Karapürçek İlçesine bağlı Ahmediye Mahallesinin piknik alanında

Marmara Gürcü Köyleri ve Gürcü Esnaf/iş insanları işbirliğiyle yapılacak olan Gürcü-Kafkas şenliği 25 Mayıs 2025 Pazar günü Karapürçek İlçesine bağlı Ahmediye Mahallesinin piknik alanında yapılacak. Şenlik saat 11.00 de başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

Marmara bölgesinde yaşayan Gürcüler 2007 yılından bu yana bahar aylarında yapılan Gürcü Piknikleri buluşması ilk kez 2024 yılında yine aynı yerde şenlik olarak yapılmaya başlandı ve geleneksel hale getirildi.

Pazar günü gerçekleşecek olan şenlikte herhangi bir aksamanın olmaması ve tam bir şenlik havasında geçmesi le için şenlik düzenleme komitesi her türlü tedbirini aldı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafından Gürcü/Kafkas kökenli vatandaşların yanı sıra yine çok sayıda misafirin katılacağı şenlikte izzet ikramlar yapılacak, oyunlar oynanacak, sanatçılar sahne alıp türkülerini söyleyecek ve felekten bir gün çalıp geldikleri yerlere geri dönecekler.

Tertip Komitesi yaptığı açıklamada Marmara Bölgemizde yaşayan Gürcü/Kafkas kökenli misafirlerimizin yanı sıra protokolümüzü, yerel ve ulusal basınımızı ve diğer misafirlerimizi ağırlamaya hazırız ve şenliğimize bekliyoruz dediler.