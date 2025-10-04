  • Anasayfa
Giriş Tarihi : 04-10-2025 20:55

Kalbine yenik düşen Yalçın Armağan toprağa verildi

​​​​​​​Evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Evli 1 Çocuk babası 50 yaşındaki Yalçın Armağan dualarla toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Evli 1 Çocuk babası 50 yaşındaki Yalçın Armağan dualarla toprağa verildi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Hüseyin Armağan’ın oğlu, Ali, Ahmet ve Hasan Armağan’ın yeğenleri, Yusuf Uluköylü'nün damadı 1 Çocuk babası 50 yaşındaki Yalçın Armağan geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Cumartesi günü Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Harunusta aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI 

TAZİYE: HASAN ARMAĞAN 05312709104

 

 

