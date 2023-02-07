Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerini kullandı. Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

KKTC’DE DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Halka seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye’nin acısını paylaşmak ve KKTC’nin dayanışmasını göstermek amacıyla bugünden itibaren bir hafta pazartesi gününe kadar ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Tatar’ın açıklamasının ardından KKTC’deki resmi kurum ve kuruluşlar ile özel iş yerlerinde bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan depremler nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bu hafta yapılacak oturumlar, mecliste temsil edilen ve grubu bulunan tüm partilerin mutabakatı ile ertelendi.