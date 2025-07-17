İlçe Milli Eğitim Müdürü Can’dan İş-Mont Fabrikasına ziyaret

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Kuzuluk’ta faaliyet göstermekte ve köklü bir geçmişe sahip olan, yine Kuzuluk’ta eğitimine devam etmekte olan İş-Mont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Akyazı’ya kazandıran İş-Mont Fabrikasını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Kuzuluk’ta faaliyet göstermekte ve köklü bir geçmişe sahip olan, yine Kuzuluk’ta eğitimine devam etmekte olan İş-Mont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Akyazı’ya kazandıran İş-Mont Fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Halil Bildirici’nin oğlu ve Fabrikanın Genel Müdürü Mehmet Bildirici ve Fabrika Müdürü Kenan Şen tarafından karşılanan ve ağırlanan Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, önce fabrikayı gezdi, çalışanlarla kısa kısa sohbetler yaptı ve daha sonra kendisini ağırlayan fabrika yöneticileri ile eğitim hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İş-Mont fabrikası sahipleri Bildirici ailesinin hem yaptırıp eğitime tahsis ettiği İş-Mont Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yanı sıra eğitime verdiği ve aile büyüklerinin adını taşıyan okula yaptıkları katkılar nedeniyle Bildirici ailesine ve özelikle de Halil Bildiriciye teşekkür etti ve şükranları sundu.

İlçe Milli Eğiktim Müdürü Hasan Can, iş dünyası ile eğitim arasındaki bu anlamlı işbirliği hepimizin takdiridir. Bu işbirliğinin daha da büyüyerek devam etmesi temennimizdir dedi ve Bildirici ailesine bir kez daha katkılarından ötürü teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürünü ailesi adına ağırlayan ve fabrikayı gezdiren Genel Müdür Mehmet Bildirici’de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve eğitime katkılarının her zaman süreceği müjdesini de verdi.