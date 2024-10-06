HAYVAN İŞLETMECİSİNE ANKARA’LI ZİYARETÇİ

Akyazı’nın Bedil Kadirbey (Balballı) Mahallesinde ikamet eden ve 200 büyük baş hayvan kapasitesine sahip Vedat Özdemir’e ait işletme için Tarım ve Orman Bakanlığından yetkili bir misafir geldi.

Akyazı’nın Bedil Kadirbey (Balballı) Mahallesinde ikamet eden ve 200 büyük baş hayvan kapasitesine sahip Vedat Özdemir’e ait işletme için Tarım ve Orman Bakanlığından yetkili bir misafir geldi.

Hayvancılıkta yeni destekleme modelinin tanıtılması amacıyla Ankara’dan Sakarya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı Daire Başkanı İslam Köse beraberinde Sakarya İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem , İl Tarım Müdür yardımcıları Mustafa Gürkan ve Özgür Özcan Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ile birlikte Vedat Özdemir’e ait büyükbaş hayvan yetiştirme işletmesini de ziyaret etti.

İşletme sahibinde çalışmaları ile ilgili bilgi alan Daire Başkanı Köse Örnek bir işletmeyi ziyaret ettiğimiz için memnuniyetini dile getirdi. Köse Sakarya’nın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi ve İşletme sahibini tebrik etti.

200 baş hayvan kapasitesine sahip olan işletmede şu an 99 büyükbaş hayvan bulunuyor. İşletmede günde 1 ton süt üretiliyor. Doğan hayvanlar da besilik olarak yetiştiriliyor.