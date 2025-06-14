Harunsta Kursiyerleri Göz Nurlarını Sergilediler

​​​​​​​HEM Akyazı Müdürlüğü tarafından Harunusta Mahallesinde açılan kursun sergisi düzenlenen bir törenle açıldı.

HEM Akyazı Müdürlüğü tarafından Harunusta Mahallesinde açılan kursun sergisi düzenlenen bir törenle açıldı.

Aycan Aydeniz’in usta öğretici olarak görev yaptığı kursa katılan 27 kursiyerin 2024-2025 çalışma dönemi içinde göz nuru dökerek ve el emeği vererek gerçekleştirdikleri eserlerin büyük beğeni kazanması HEM ve Milli Eğitim camiasını sevindirdi.

İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak tarafından açılışı yapılan sergide HEM Müdürü Ali Salih Akyüz, usta öğretici Aycan Aydeniz, Mahalle Muhtarı Halit Çakmak ve eski belediye meclisi üyesi Alim Gül‘de misafirlerine ev sahipliği yaptılar.

Sergiyi gezen Protokol Üyeleri ile kursiyerlerin veli ve yakınları sergilenen eserleri beğendiklerini ifade ettiler ve usta öğretici ile kursiyerleri tebrik ettiler.