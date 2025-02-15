Güreşçi Murat Hikmet Yoğun Bakımda

Akyazı’nın efsane güreşçilerinden Murat Hikmet ikamet ettiği Antalya’da kalp krizi geçirdi. Hikmet burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

Akyazı’nın efsane güreşçilerinden Murat Hikmet ikamet ettiği Antalya’da kalp krizi geçirdi. Hikmet burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre Akyazı’nın efsane güreşçilerinden olan, Antalya Kumluca ilçesinde güreş hocalığı yapan Murat Hikmet, Antalya Kepez ilçesinde kalp krizi geçirdi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Hikmet burada damarı açılıp sten takıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Pazartesi günü yeniden anjio yapılacak olan Murat Hikmet’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi