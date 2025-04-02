Gülfem Karahasan evinde ölü bulundu

​​​​​​​Akyazı’nın Yeni Mahalle 5020 sokakta ikamet etmekte olan ve yalnız yaşayan 79 yaşındaki Gülfem Karahasan’ın ölümü üzüntü yarattı.

Akyazı’nın Yeni Mahalle 5020 sokakta ikamet etmekte olan ve yalnız yaşayan 79 yaşındaki Gülfem Karahasan’ın ölümü üzüntü yarattı.

Bayramlaşmak için annelerinin evine giden kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan çocukları içeri girdiklerinde annelerinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdiler.

İhbar edilen eve gelen sağlık ekibi yaptıkları ilk muayenede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Gülfem Karahasan’ın vefat etmesi komşularını, yakınlarını ve çocuklarını derinden üzdü.

Savcılık talimatı ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gülfem Karahasan adli tıp kurumuna kaldırıldı. Poliste geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adli Tıp Kurumundan alınan Gülfem Karahasan’ın cenazesi kılınan öğle namaz sonrası süt fabrikası yanındaki aile mezarlığına defnedildi.