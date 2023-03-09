GÖMLEK FABRİKASINDAN 8 MART  KADINLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE ÇALIŞAN KADINLARI İÇİN GEZİ DÜZENLEDİ

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde faaliyet gösteren Akyazı Gömlek San. Tic. AŞ. Fabrikası sahibi İsmail Erbey, İnsan Kaynakları Müdürü Şerife Özen ve Üretim Müdürü Adem Hünerli ile birlikte aldıkları

Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde faaliyet gösteren Akyazı Gömlek San. Tic. AŞ. Fabrikası sahibi İsmail Erbey, İnsan Kaynakları Müdürü Şerife Özen ve Üretim Müdürü Adem Hünerli ile birlikte aldıkları kararla fabrikada çalışmakta olan 106 kadın işçi ile çalışan erkek işçilerin eşlerini “ 8 Mart Dünya çalışan işçiler Günü” nedeniyle İstanbul’a geziye götürdü.

Sabah saatlerinde İstanbu’a gitmek üzere Akyazı’dan yola çıkan gömlek fabrikası çalışan kadınları İstanbul’da Eyüp Sultan Mihmandarda Sabah kahvaltısı yaptılar. Daha sonra ilk olarak Ayasofya camii ve Sultan Ahmet camii ile o çevredeki tarihi mekanlar gezildi.

Daha sonra da vapurla boğaz turu yapan kadın işçiler Güneşli Şirazen Restorantta akşam yemeği yedikten sonra Akşam saatlerinde Akyazı’ya döndüler.

Fabrikada çalışan bayan işçiler 8 Mart Kadınlar günü dolayısı ile kendilerine jest yaparak geziye götüren fabrika sahibi ve diğer yetkililere teşekkür ettiler.