Fakülte  öğrencilerine Emniyetten “El Ele Güvenli Geleceğe”eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) bağlı Akyazı Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında eğitim verildi.

Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde güvenlik uzmanları öğrencilere terör, narkotik ve siber suçlar konularında bilgiler verildi ve daha sonra öğrenciler sordu onlar cevapladılar.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri ve kendilerine gelebilecek her türlü tehlikelerden nasıl korunacakları konularında onlara ışık tutacak bilgiler verildiğini söylediler ve bu tür aydınlatıcı ve tehlikelerde nasıl korunacakları hususlarında ileriki günlerde de bu tür bilgilendirme toplantılarının yapılacağını söylediler ve öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarı dileklerini ilettiler, öğrencilere de bilgilendirme toplantısından sonra da hazırlamış oldukları kitapçıkları ve broşürleri dağıttılar.