Akyazı İniöü Mahallesi 7134 nolu sokakta bir evde 17 yaşındaki M.B. silahla kendisini başından vurarak intihar girişiminde bulunan Melek Boğaz adlı genç kız kaldırıldığı

EVDEKİ SİLAHLA KENDİNİ VURAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı İniöü Mahallesi 7134 nolu sokakta bir evde 17 yaşındaki M.B. silahla kendisini başından vurarak intihar girişiminde bulunan Melek Boğaz adlı genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay gece 20.30 sularında Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Olay gece 20.30 sularında Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırırdı.

Olayı duyan işte olduğu söylenen Baba, Anne ve genç kızın yakınları Hastaneye gelerek durumu öğrenmeye çalışırken bazı yakınları ise sinir krizi geçirdiler

Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleleri gerçekleştirilen 17 yaşındaki M.B. durumunun ağır olması sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Akyazı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Melek Boğaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.