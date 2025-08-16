Erdem Ailesinden açık teşekkür

​​​​​​​Akyazı’nın ve Alaağaç Mahallesinin köklü ailelerinden biri olan Erdem ailesinin geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Mali Müşavir ferdi Yılmaz Erdem’in ailesi adına kardeşi Orhan Erdem tarafından açık bir teşekkür yayımlandı.

Orhan Erdem imzalı Erdem Ailesinin teşekkürü şöyle;

"Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden abimiz, kardeşimiz Mali Müşavir Yılmaz Erdem’in bizzat cenazesine katılan, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından telefonla ya da sosyal medya hesabı üzerinden ailemize taziyede bulunun, acımızı paylaşan eş, dost, akraba ve komşularımıza Erdem ailesi adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Erdem Ailesi adına Orhan Erdem