EMİRHAN GÖZALAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dün gece D-100 Karayolu Erenler İlçesi Büyük Esence mevkiinde meydana gelen Motosiklet kazasında 20 yaşındaki Emirhan Gözalan hayatını kaybetmişti.

Dün gece D-100 Karayolu Erenler İlçesi Büyük Esence mevkiinde meydana gelen Motosiklet kazasında 20 yaşındaki Emirhan Gözalan hayatını kaybetmişti.

Merhum Hüseyin Gözalan'ın ve Harun Keskin'in torunu, İbrahim Gözalan'ın oğlu, İsmail ve Ozan Gözalan'ın yeğenleri olan Emirhan Gözalan hastanedeki işlemlerin ardından baba ocağı olan Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesindeki hanesine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Emirhan Gözalan’ın cenazesi Yağcılar camiine getirildi. Emirhan Gözalan’ın cenazesi Yağcılar Mahallesi Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yağcılar aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emirhan Gözalan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI