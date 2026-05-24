EMEKLİ POLİS NACİ KAPLAN VEFAT ETTİ

İlçemiz Vakıf Mahallesi halkından, merhum Halit Kaplan'ın oğlu. Necmi, Necdet, Cevdet, Cahit, merhum Cavit, Cevat ve Cihat Kaplan'ın abileri emekli Polis memuru Naci Kaplan geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün saat 15:30 cumhuriyet mahallesi hanesinde alınan helalliğin ardından Vakıf Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Naci Kaplan’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye :
Cahit KAPLAN : 05322008616
Cevat KAPLAN :05326927107