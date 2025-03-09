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Vefat

EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN ÇOKAL GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat 2 OKUNMA

EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN ÇOKAL GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı Fatih mahallesi halkından,merhum emekli öğretmen Mehmet ve merhum Sefer Çokal’ın kardeşleri, İzzet ve Sefer Çokal’ın babaları, Yusuf, Selçuk ,Ömer, Mahir ve Hakan Çokal’ın amcaları,

Akyazı Fatih mahallesi halkından,merhum emekli öğretmen Mehmet ve merhum Sefer Çokal’ın kardeşleri, İzzet ve Sefer Çokal’ın babaları, Yusuf, Selçuk ,Ömer, Mahir ve Hakan Çokal’ın amcaları, Orhan, Burhan, Osman Erol’un Recep ve Murat Soykan’ın dayıları emekli öğretmen Hasan Çokal vefat etti. Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Merkez aile mezarlığında toprağa verildi. Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI Oğlu İzzet Çokal: 0 (544) 465 89 75 Yeğeni Yusuf Çokal:0(533)5742411