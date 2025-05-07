Dr. Tepeçınar 54 yaşına bastı

Akyazı Devlet Hastanesinin başarılı başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar 54 yaşına basmanın mutluluğunu yaşadı.

Akyazı Devlet Hastanesinin başarılı başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar 54 yaşına basmanın mutluluğunu yaşadı.

Sekreteri Tuna Yarımbaş başta olmak üzere arkadaşları ve meslektaşları tarafından düzenlenen sürpriz yaş günü kutlamasında kendisi için hazırlanan pastayı kesen başhekim Tepeçınar “Benim için sürpriz oldu. Düşünen ve Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar’ın makam odasında gerçekleşen yaş günü kutlamasına mesai arkadaşları ile hastanede görev yapan doktor ve hemşireler katılarak başhekim Tepeçınar’ın doğum günü kutladılar.