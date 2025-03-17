DOKURCUN MAHALLESİNDE GELENEKSEL İFTAR

​​​​​​​Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde yıllardan beri süre gelen ramazan ayında birlikte iftar yapma geleneği bu yılda sürdürüldü ve düzenleme komitesinin davetine uyan bölge sakinleri yanlarına aile

Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde yıllardan beri süre gelen ramazan ayında birlikte iftar yapma geleneği bu yılda sürdürüldü ve düzenleme komitesinin davetine uyan bölge sakinleri yanlarına aile bireylerini de alarak yapılan bu davete çok kalabalık bir şekilde katılarak bir kez daha birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Düzenlenen iftara Belediye başkanı Bilal Soykan, MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, ATSO başkanı Sadi Ömercikoğlu, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar’da katılanlar arasındaki yerlerini aldılar.

Verilen iftar yapılan dua ile son buldu.