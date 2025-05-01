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  • DİLİMİZİMN ZENGİNLİKLERİ YARIŞMASINDA İL BİRİNCİSİ OLAN DOKURCUN ÇPAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN ÖDÜL
Eğitim
Giriş Tarihi : 01-05-2025 15:51   Güncelleme : 01-05-2025 16:15

DİLİMİZİMN ZENGİNLİKLERİ YARIŞMASINDA İL BİRİNCİSİ OLAN DOKURCUN ÇPAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN ÖDÜL

​​​​​​​Dokurcun Çok programlı Anadolu Lisesi  Sakarya liseler arası yarışmada büyük bir başarıya imza atarak il birincisi oldu ve Akyazı ve okul çevrelerinin gurur kaynağı oldu.

DİLİMİZİMN ZENGİNLİKLERİ YARIŞMASINDA İL BİRİNCİSİ OLAN DOKURCUN ÇPAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN ÖDÜL

Dokurcun Çok programlı Anadolu Lisesi  Sakarya liseler arası yarışmada büyük bir başarıya imza atarak il birincisi oldu ve Akyazı ve okul çevrelerinin gurur kaynağı oldu.

Yarışma “Dilimizin Zenginlikleri Projesi Liseler Arası Beyit Ezberleme Video Yarışması” ydı . Sakarya birincisi olan Dokurcun çok programlı Anadolu lisesinin öğrencileri Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can okulu ziyaret etti. Bu başarının mimarları Başta okul Müdürü olma üzere  öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Başarılarının devamını dileyerek hediyelerini verdi.

Yarışmada Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Afşin İlbey Çengel birinci olurken, İkinciliği Geyve Elvan Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Servet Şalış, Üçüncülüğü de Hendek Atikanım Anadolu Lisesi öğrencisi Muammer Ylmaz elde etmişti.

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