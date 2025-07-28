Denetimler sıklaştı

​​​​​​​Son zamanlarda büyük artış gösteren orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Akyazı Jandarması ormanlık alanlara giriş ve çıkışlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Son zamanlarda büyük artış gösteren orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Akyazı Jandarması ormanlık alanlara giriş ve çıkışlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Ormanlık alanlara giriş ve çıkışları sıkı bir şekilde denetlemeye başlayan Akyazı Jandarması, bir taraftan yasaklanan bölgelere girişleri tamamen yasaklarken, denetimleri sırasında da kontrol ettiği araçların sürücüleri ve araçlardaki diğer şahısları da sıkı bir şekilde uyararak olası bir yangının çıkmaması için de adeta seferberlik ruhu içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı’nın en fazla ziyaret edilen bölgeleri olan yaylaları da kontrol altına alan Jandarma ekipleri ormanlık alanlara yakın mahalle sakinlerini de bilgilendirmeyi sürdürüyor ve sıkı bir şekilde de uyararak gördükleri her türlü olumsuzlukların en kısa zamanda güvenlik birimlerine ve orman teşkilatına bildirilmesini istiyor.