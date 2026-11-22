​​​​​​​Profesyonelliğe geçiş Ligi takımımız Asakyazıspor evinde konuk ettiği Çayırovaspor’u tek golle mağlup ederek evine boş gönderdi.

Profesyonelliğe geçiş Ligi takımımız Asakyazıspor evinde konuk ettiği Çayırovaspor’u tek golle mağlup ederek evine boş gönderdi.

Akyazı Suni statta oynanan maçta stadı dolduran Asakyazıspor taraftarları zevkli ve çekişmeli bir maç izledi.

İstanbul Bölgesi Hakemlerinden Tarık Demirci’nin yönettiği yardımcılıklarını Batuhan Yücekaya ve Battal Ercan’ın yaptığı müsabakanın ilk yarısında üstün olan takım Asakyazıspor’du.

Bu baskı golle sonuçlandı. Maçın 23. Dakikasında Eren Çolak sol taraftan getirdiği topla sol çizgiye yakın bir dar açıdan sert bir şutla ters köşeden fileleri havalandırdı. 1-0

Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın 2. Yarısında takımızda yorgunluk belirtileri gözlenirken 70. Dakikadan sonra Çayırova Akyazı sağlı sollu akınlarla gelmeye başladı. Bu dakikadan sonra bir çok gol pozisyonuna girse de Akyazı geri dörtlüsü ve Kaleci Namık rakibine gol fırsatı vermedi. Maç Asakyazıspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Asakyazıspor bu galibiyetle puanını 10 a çıkararak üst sıralara yükselmeye başladı.

Maç sonunda sahada adeta bayram havası vardı. Oyuncular ve taraftarlar sarmaş dolaş galibiyeti kutladılar.

Son 3 maçını Yeni teknik direktör İbrahim Altuntaş’la birlikte kazanan Asakyazı’spor oynadığı güzel oyunla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.