Çocuklar bu bayramda çok eğlendi

​​​​​​​Akyazı’nın merkez mahallerinden biri olan Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Avcı, geride bıraktığımız kurban bayramında mahallesinin çocuklarına unutamayacakları bir bayram yaşattı.

Akyazı’nın merkez mahallerinden biri olan Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Avcı, geride bıraktığımız kurban bayramında mahallesinin çocuklarına unutamayacakları bir bayram yaşattı.

Akyazı belediyesinden de destek alan Mahalle Muhtarı Avcı, bayramın ilk gününden son gününe kadar mahallesinin çocukları için temin ettiği çocuk oyun gruplarını mahallesine kurmak suretiyle onların şen, neşeli ve güzel bir bayram geçirmelerini sağladı.

Her türlü oyun gruplarını mahallelerinde kurulmuş olduğunu gören çocuklar bayram süresi içinde gerçek manada bayram coşkusu yaşadılar ve doyasıya oynamanın ve eğlenmenin tadını çıkardılar.

Mahalle sakini büyüklerde çocuklarına tam anlamıyla bayram sevinci yaşatan Muhtarlarına teşekkür ettiler ve bu bir ilk oldu. İnşallah Muhtarımız gelecekte daha güzel organizasyonlara imzasını atarda bizde kendisine teşekkür ederiz açıklaması yaptılar.

Gerçekleşen organizasyondan son derece mutlu olan çocuklar ise Muhtarlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Mahalle Muhtarı Ahmet Avcı ise gerçekleşen organizasyon nedeniyle çocukların gösterdiği mutluluk kokan reaksiyonları ve teşekkürleri için kendisi de çocuklara teşekkür etti ve bütün mahalle sakinlerinin bayramlarını kutladı.