Çocuk Şenliğine ilgi büyüktü

​​​​​​​Ramazan ayı münasebetiyle Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gece süren “Çocuk Şenliğine” ilgi çok büyük oldu.

Ramazan ayı münasebetiyle Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gece süren “Çocuk Şenliğine” ilgi çok büyük oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi bahçesinde gerçekleşen şenlikte bahçeye kurulan oyun gruplarında gönüllerince oyunlar oynayan ve palyaçolarla bol bol resim çektiren ve sohbetler yapan çocuklar, 14 Mart 2025 Cuma günü saat 20.00 den itibaren başlayan ve 23.30 da sona eren, Cumartesi ve Pazar günlerinde de yine aynı saatlerde başlayıp aynı saatlerde sona eren ve kendileri için hazırlanan şenliği çok sevdiklerini belirterek belediye başkanına ve şenlikte görev yapan tüm belediye ve ilçe spor müdürlüğü elemanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.