BBP İlçe başkanı Yolcu Meclis toplantısını takip etti

​​​​​​​Cumhur ittifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisinin Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu yanında başkan yardımcısı Serdar Apaydın olduğu halde Belediye Meclisinin 2023 yılına ait ilk toplantısına katıldı

Cumhur ittifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisinin Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu yanında başkan yardımcısı Serdar Apaydın olduğu halde Belediye Meclisinin 2023 yılına ait ilk toplantısına katıldı ve hem yapılan konuşmaları, hem belediye başkanının çalışmaları hakkında bilgileri hem de alınan kararları yakından takip etti.

BBP İlçe başkanı Yolcu, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve Meclis üyelerinin göreve geldikten sonra önemli hizmetlere imzalarını attıklarını söyledi ve Cumhur ittifakı olarak elde edilen başarının kendilerini de memnun ettiğini belirterek başkanı Soykan ve meclis üyelerine 2023 yılı için başarı dileklerini sundu.

BBP İlçe başkanı Yolcu ve yardımcısı Apaydın, başkan Soykan ve meclis katipleri Özgür Özmen ve Abdülkadir Yıldırım’la birlikte fotoğraf çektirip belediyeden ayrıldılar.