Başkan Soykan Ankara da temaslarda bulundu

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen olduğu halde bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen olduğu halde bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Başkan Soykan ve yardımcısı Taşdelen ilk ziyaretlerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yaptılar. Ziyarette Bakanlığı ile ilgili olarak yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili geniş bilgi veren Belediye başkanı Bilal Soykan, yapımı sürmekte olan tesislerle ilgili olarak Bakan Bak’tan destek istedi.

Belediye başkanı ve yardımcısının birlikte yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyleyen Bakan Bak, Akyazı’nın kendileri için önemli bir İlçe olduğunu söyledi ve Bakanlık olarak her türlü desteğe hazırız dedi.

Başkan Soykan ve yardımcısının Bakan ziyaretinde AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci’de Akyazı heyetine eşlik etti.