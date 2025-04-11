ATSO’dan Şoförler Odasına iade-i ziyaret

Akyazı Şoförler Odasına ziyaretten bulunan ATSO BYönetim Kurulu başkanı Sadi Ömercikoğlu ve Meclis başkanı Muzaffer Başer, yapılan ziyaretin bir iade-i ziyaret olduğunu ve bu

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Sadi Ömercikoğlu ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer’i ağırladı.

Akyazı Şoförler Odasına ziyaretten bulunan ATSO BYönetim Kurulu başkanı Sadi Ömercikoğlu ve Meclis başkanı Muzaffer Başer, yapılan ziyaretin bir iade-i ziyaret olduğunu ve bu ziyarette Oda başkanları olarak karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptıklarını söylediler.

Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir’de ATSO yönetim kurulu ve meclis başkanlarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.