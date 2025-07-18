ATACAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından merhum İslam Atacan'ın oğlu Alper ve Ahmet Eren Atacan'ın babaları. İsmet , Metin, Hasan, Enes Atacan'ın abileri, ilçemiz esnaflarından Gökhan Aktaş'ın kayınpederi İsmail Atacan vefat etti.
Cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Taziye : Oğlu-Alper ATACAN -05399157154
Damadı: Gökhan AKTAŞ-05302453607