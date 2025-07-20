As Akyazı kongreye gidiyor 

Başkan Şamil Türkan kongrenin 2 Ağustos tarihinde genel kurul yapacaklarını açıkladı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Türkan, amacımız profesyonel lige çıkmaktı. Bu yıl olmadı. Ancak takımımızın taraftarımıza zorlu bir sezonda iyi maçlar izlettiklerini söyleyebilirim.

Kongre 2 Ağustos 205 Cumartesi günü yapılacak

Zorlu geçen bir sezonun ardından As Akyazısporda kongre heyecanı başladı.

Başkan Şamil Türkan kongrenin 2 Ağustos tarihinde genel kurul yapacaklarını açıkladı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Türkan, amacımız profesyonel lige çıkmaktı. Bu yıl olmadı. Ancak takımımızın taraftarımıza zorlu bir sezonda iyi maçlar izlettiklerini söyleyebilirim. Köklü bir tarihe sahip olan As Akyazısporumuz bu yıl oynadığımız final maçında 6 bin Akyazılı taraftarı stada getirme başarısı göstermiştir. Bu rakam bir rekordur dedi.

Görevde oldukları süre içinde maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen belediye başkanımız Bilal Soykan’a ve maçlarda kendilerini tribünlere gelerek destekleyen taraftarlara teşekkür eden başkan Şamil Türkan As Akyazı bir efsanedir. Bu efsane eninde sonunda hak ettiği lige yükselecektir ifadelerini kullanarak açıklamasını tamamladı.