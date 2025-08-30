Akyazılılar Zafer Bayramını kutladılar

30 Ağustos Zafer Bayramının 103.yılı tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de kutlandı. Kutlama töreni saat 10.30 da Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılması ile başladı. Anıta Kaymakamlık adına Vali Muavini ve Akyazı Kaymakam Vekili Haluk Çakmak,

30 Ağustos Zafer Bayramının 103.yılı tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de kutlandı. Kutlama töreni saat 10.30 da Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılması ile başladı. Anıta Kaymakamlık adına Vali Muavini ve Akyazı Kaymakam Vekili Haluk Çakmak, Garnizon Komutanlığı adına İstihkam Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu ve Belediye başkanlığı adına da Başkan Bilal Soykan kendileri adına hazırlanan çelenkleri bıraktılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından günün anlamına ilişkin konuşma Askerlik Şubesi başkanı Asteğmen Tarık Cıncık tarafından yapıldı. Bir öğrencide şiir okudu.

Anıt önünden ayrılan protokol daha sonra Kaymakamlığa geçerek protokol sırasına göre Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Haluk Çakmak’a tebriklerini sundular ve düzenlenen Kutlama böylece sona erdi.

Düzenlenen törene Kaymakam Vekili ve Vali yardımcısı Haluk Çakmak, Garnizon Komutanlığı adına İstihkam Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkanı Bilal Soykan ve yardımcıları. Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Daire Müdürleri, STK temsilcileri, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı Mahalle Muhtarları, Gaziler, Şehit Aileleri ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca CHP Akyazı İlçe teşkilatının düzenlenen bu törene Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, yönetimleri ve Partililerle birlikte kalabalık bir şekilde katıldıkları gözlendi.