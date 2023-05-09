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  • AKYAZI’DAN BU YIL HACCA GİDECEK OLANLARA EĞİTİM VERİLDİ
Eğitim
Giriş Tarihi : 09-05-2023 15:17

AKYAZI’DAN BU YIL HACCA GİDECEK OLANLARA EĞİTİM VERİLDİ

​​​​​​​2023 yılı Hac mevsiminde ilçemizden hacca gidecek  olan 99 Hacı adayı için Müftülük tarafından seminer düzenlendi.

AKYAZI’DAN BU YIL HACCA GİDECEK OLANLARA EĞİTİM VERİLDİ

2023 yılı Hac mevsiminde ilçemizden hacca gidecek  olan 99 Hacı adayı için Müftülük tarafından seminer düzenlendi.

Akyazı Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine bay ve bayan 99 hacı adayı katıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak başlayan ve İlçe Müftü’sü  Kamil Özcan Demir tarafından verilen seminer de hac yolculuğu sırasında izlenecek yol kutsal topraklarda nelerin yapılacağı konularında bilgiler verilirken ihrama girme ve bağlanma şekli uygulamalı olarak gösterildi. Müftü  Kamil Özcan Demir hacı adaylarına Allah yolunu açık  eylesin, ibadetlerinizi salih eylesin, görevlerinizi eksiksiz bir şekilde yaparak sağ salim dönmenizi  Cenabı Allah’dan niyaz ederim dedi.

Toplantı sonunda hacı adaylarının soruları da cevaplandırıldı.

 
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