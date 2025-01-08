AKYAZI’DA OLUŞTURULACAK GÖNÜLLÜ “MAHALLE AFET GURUPLARI” PROJESİNE BAŞKAN SOYKAN’DAN DESTEK SÖZÜ  

​​​​​​​Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da “Mahalle Afet gurupları” oluşturmak üzere

Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da “Mahalle Afet gurupları” oluşturmak üzere harekete geçerek çalışmalara başlayan S.A.B.A.H. Derneği yöneticileri İlhan Durgut, Kenan Certel, Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, İlçedeki bazı mahalle muhtarları dernek faaliyetlerinden ayrı olarak hazırladıkları proje ile geçtiğimiz hafta Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’yi ziyaret ederek proje hakkında kendilerini bilgilendirmişti. Ekip bu defa Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti ve aynı bilgileri Başkan Soykan’a da aktaran ekip Başkan Soykan’ın bu oluşuma destek vermesini istediler.

Eczacı İlhan Durgut Başkanı bilgilendirirken Amaçlarının 24 yıl önce asrın felaket olarak nitelendirilen 1999 Marmara depreminin ilçede yaşanılan acı sonuçlarından söz ederek böyle geniş kapsamlı bir depremle karşılaşıldığı durumlarda ilk 3 saat içinde ilk müdahalenin yakın çevredeki insanlardan geleceği düşünülerek ( ki 17 Ağustos depreminde böyle olmuştu) Mahallelerimizde gönüllü Afet Gurupları oluşturularak, Bu gurupları AFAD, İTFAİYE , SAĞLIK ve Sivil toplum kuruluşları iş birliği ile eğitimlerini yapmak ve yaşanacak felaketlerde bilinçli müdahale edebilecek şekilde hazırlamak, gerekli araç gereçleri temin ve kullanmayı öğretmek ve her an göreve hazır olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan konuya olumlu yaklaşarak yapılan girişimin mükemmel bir çalışma olacağını gerçekleştirilmesi için üzerlerine düşen görevi ve desteği vereceğini söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi iletişiminde bulunulması için belediyenin afet sorumlusu ile temas hakinde olunmasını istedi.

Başkan Soykan’ın desteğini alan ekip kendisine teşekkür etti ve Belediyeden ayrılırken gerçekleşmesi düşünülen projenin bir örneği Başkan Soykan’a teslim edildi.

Çalışmalara ilk önce İlçe Merkezindeki mahallelerde muhtarların destekleri ile belirlenecek bilhassa gönüllü gençlerden oluşacak 15 er kişilik gurupların belirlenip eğitim çalışmalarına başlanacak.