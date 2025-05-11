AKYAZI’DA İLK HACI KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI

​​​​​​​Akyazı’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2025 yılının ilk hacı kafilesi sabah namazı sonrası dualarla yola çıktı

Akyazı’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2025 yılının ilk hacı kafilesi sabah namazı sonrası dualarla yola çıktı

Akyazı’dan Hac ibadetlerini yapmak üzere 2025 yılının 51 kişilik ilk Hacı kafilesi bu sabah H-Gazi Süleyman Paşa Camii önünden Kuranı kerim okunması, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından yapılan duaların ardından salavat ve tekbirlerle kutsal topraklara yolcu edildi.

Akyazılı hacı kafilesi önce Medine ve daha sonra Mekke’ye gidere ibadetlerini tamamlayıp hacı olduktan sonra ülkeye dönecekler.