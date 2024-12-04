AKYAZI'DA DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ COŞKU İLE KUTLANDI

​​​​​​​Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanmakta olan Dünya Engelliler günü Akyazı’da da düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanmakta olan Dünya Engelliler günü Akyazı’da da düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

Akyazı’da Engelli Öğrencilerin eğitim gördüğü okulların işbirliği ile düzenlenen, Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip pansiyonu salonunda icra edilen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Selahattin Ada yaptı. Müdür Sehahattin Ada konuşmasında şunları söyledi.

“ Birleşmiş Milletler engelli bireylerin sosyal hayata diğer bireylerle eşit biçimde katılım sağlanmalarına yönelik çalışmalar yürütmüştür. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratabilmek adına 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli programlar ile engelli bireylere eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Yüce Türk Milleti olarak ‘Önce insan diyen ve insanı yaratılmışların en önünde gören’ bir geleneğin mirasçısı olarak bizler, engelli bireylerin toplumsal hayatta yer alması için onlara kolaylık sağlamalı ve her imkanı sunmalıyız. Unutmamalıyız her insan bir engelli adayıdır. Bugün onlara göstermediğimiz saygı, sabır ve merhamet yarın bizlerin ihtiyacı olacak insani hisler olacaktır. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplum olarak onları kabul ettiğimiz farkında olduğumuz ve onların hayatlarını kolaylaştırdığımız bir günün miadı olmasını temenni ederim.”

Okul Müdürünün konuşmasının ardından uygulama ana okulu öğrencileri boş geldiniş şarkısını seslendirdi.

Programda bundan sonra sıra ile Öğretmenleri Betül Akyüz ve Ayşegül Yıldıztaş’n hazırladığı okulun 1. Ve 2. Kademe öğrencileri tarafından kıyafetleri ile Türk büyüklerini canlandırdılar.

Daha sonra Tuba Kayhan öğretmenin ritim gurubu sahne aldı ve müzik eşliğinde gösterilerini sunular.

Program Öğretmenler Tuba Kayhan, Gözde Pamuk, Burcu Erol, Şafak Kodeş, Öznur Çınar ve Sinem Turan’ın öğrencileri ile birlikte oluşturdukları koronun seslendirdiği memleket türküleri ile devam etti.

Bugün sadece Engelleri değil, İnsanların Azmini, gücünü ve potansiyelini görme zamanı diyerek klavye yarışması yapıldı. Yarışma öncesi diğer okul müdürü Ahmet Avcı yarışma hakkında bilgi verdi. Sonra da Erkan Çalaman, Merve Durmaz ve Zeynep Çakan öğretmenlerinin çalıştırdığı Sakarya’da yapılan Klavye yarışmalarında dereceye giren 6 öğrenci klavyelerinin başına geçerek yarıştılar. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Arda Kuş, Sefa Efe Peker, Yusuf Oruç ve Mahmut Emre Bayrak’a Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve Belediye Başkan Vekili Ali Özer tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Akyazı’daki Dünya Engelliler günü programı Okulun öğretmenleri Melike Altuntaş, Tuğba Kurt ve Kübra Kurt öğretmenleri tarafında hazırlanan halk oyunları ekinin gösterileri ile tamamlandı.

Akyazı’daki 3 Aralık Dünya Engelliler günü programına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, okul müdürleri, Öğrenci velilerinden oluşan kalabalık bir davetli katıldı.