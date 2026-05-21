AKYAZI KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİNDE TÜBİTAK BİLİM FUARI

​​​​​​​TÜBİTAK tarafından Akyazı Okullarından projelerine izin verilen 4 okuldan sonuncusu olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu da bilim fuarını gösterime sundu.

TÜBİTAK tarafından Akyazı Okullarından projelerine izin verilen 4 okuldan sonuncusu olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu da bilim fuarını gösterime sundu.

Okul bahçesinde gerçekleşen Bilim Fuarı Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk tarafından açıldı.

Bilim fuarında stantlarda 15 Projeye yer verildi. 21 öğretmenin danışmanlığını yaptığı bu projelerin konuları Kalanın İzinde, Yakıt Pompası, yangına Karşı Yaşam Hattı, Dil Topları, Lazermetre, tonehange-Göbeklitepe, Eserleri Eşliyorum, Yeryüzü Emanettir, Kompostun Büyümeye Etkisi, Süksesyon Süreci,

Aile iletişimi, Gelenek Müzesi, English Fora Greener World, Matematiğin Sepeti ve Akyazı Nüfus Hareketliliği idi.

Fuarda ayrıca ayrıca öğrencilerin sene başından bu yana Görsel Sanatlar dersinde yapmış oldukları resim ve el işi çalışmaları da sergilendi.

Bütün stantları gezen ve görevli öğrencilerin sunumlarını dinleyip kendilerine sorulan sorulara cevaplar alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk başta okul Müdürü Muammer Hikmet olmak üzere öğrencileri ve proje danışmanı öğretmenleri tebrik ettiler.

Fuar 2 gün açık kaldı ve ilçenin diğer okulları tarafından da gezildi.