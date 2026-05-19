KABAKULAK AKV İLKOKULU/ ORTAOKULUNDA “ÇOCUK ŞENLİĞİ” COŞKUSU

​​​​​​​Güney illerinde okullara yapılan saldırılar nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuk şenlikleri adı altında okullarda kutlanıyor.

Kabakulak AKV İlk ve Ortaokulunda bugün çocuk şenliği vardı. Sana sınıfları dahil öğrenciler çok iyi hazırlanmışlar ve rollerini de en iyi şekilde yaparak hem kendileri eğlendiler ve hem de velilerine mükemmel bir sunum yaptılar.

Şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Daha sonra programın sunuculuğunu da yapan Okul Müdür Yardımcısı Ercan Aslan açılış konuşmasını yaptı.

Ercan Aslan konuşmasında “Kıymetli Misafirler; Emekle büyüyen başarıları kutlamak, öğrenmenin mutluluğunu ve çocuklarımızın dostluğunu güçlendirmek için hazırladığımız; neşenin, sevginin ve çocuk kahkahalarının gökyüzünü doldurduğu renkli gösterilerden oluşan şenliğimize hoş geldiniz.” Dedi.

Daha sonra programda sırası ile Kabakulak ve Eskibedil anasınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Atabarı ” gösterisi,1-A sınıfı öğrencilerini “ Zeybek” gösterisi, Uzunçınar anasınıfı öğrencilerini “Harika Türkiye” gösterisi, 4-A sınıfının hazırlamış olduğu “İşaret Diliyle Şarkı” gösterisi,3-A sınıfı öğrencilerinin “Potpori Halk Oyunları, 5/A sınıfı öğrencilerinin dans gösterileri,2/A sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu dans gösterisi, 8-A sınıfı öğrencilerinden Muhammed Eymen ÇELİK’in “Monolog” gösterisi, 6.Sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Halk dansları” adlı gösterisi,6.7. sınıf öğrencilerinin Beden Eğitim Öğretmeni Seda AKSAKAL koordinesinde hazırlamış olduğu “ Horon” dans gösterisi,3-A sınıfının hazırlamış olduğu “Ay Yıldızlı Bayrağım” gösterisi izlendi.

Şenlik 5-A sınıfının hazırlamış olduğu gösteri ile tamamlandı.

Programın sona ermesi ile okul bahçesinde öğrenci, öğretmen ve veliler yöresel oyunlar sergileyerek şenliğe renk kattılar.

Çocuklara da okul aile birliği katkıları ile patlamış mısır ve pamuk helva ikramında bulunuldu.