AKYAZI’DA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI COŞKUSU

​​​​​​​Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışının 107. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve ardından topluca İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törene Belediye Başkan Vekili Ali Özer, Garnizon komutanı ve askeri erkan, Siyasi patrilerin başkan ve yöneticileri, Gençlik ve spor ilçe Müdürü Recep Kodalak, Atatürkçü Düşünce Derneği başkan ve yöneticileri okul Müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Akyazı’daki ikinci tören Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi salonunda düzenlendi. Buradaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Ardından İlk, Ortaokullar ve Liseler, Halk Eğitim ve Gençlik spor Müdürlüğü bünyelerinde açılan kurslarda eğitim gören, halk oyunları, tekvando, karate, güreş başta olmak üzere gençlerin spor gösterileri salonu dolduran kalabalık bir topluluğun alkışları ile coşkulu anlar yaşandı.

Salondaki gösterilerin ardından bir başka salonda 19 Meyıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını içeren resim sergisi ziyaret edidi. Serginin gezilmesinin ardından Protokol Gençlik Merkezi müzik gurubunun konserinden sunumu yapılan parçaları dinledi.

Salonda yapılan törene Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Üsteğmen Sinan Gönaylı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan,İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Köylü, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Akparti, CHP, MHP, Saadet Partisi İlçe Başkanları ve partilerin yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. katıldı.