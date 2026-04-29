MECDİ CENGİZ BOŞ DURMUYOR

​​​​​​​Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz boş durmuyor. Her yerde ve fırsat buldukça platformun yaptığı çalışmaları ya anlatır, ya da hazırladığı dosyayı yetkililere verir.

Nitekim 26 Nisan 2026 Pazar günü de aynı durum gerçekleşti. Platform tarafından hazırlanan bir dosyayı CHP Genel başkanı Özgür Özel’e verilmek üzere CHP’nin çiçeği burnunda Milletvekili Ümit Dikbayır’a sundu.

Köyüme Dokunma Platformu olarak CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e verilmek üzere hazırladığımız dosyamızı Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır’a ilettik.

Verdiğimiz dosyamızın içinde Sakarya’mızda ki kırsal mahalle, toprak, tarım ve hayvancılıkta yaşanan önemli sorunlarla ilgili bilgileri içermektedir diyen Köyüme Dokunma Platform başkanı Mecdi Cengiz, verdiğimiz dosyamızda yer alan hususlarla ilgili olarak geniş bilgi ve mesaj verdik diye düşünüyorum dedi ve bütün siyasi partileri köylerimiz ve toprağımız için yaptığımız mücadeleye destek çağrısı yapıyorum açıklaması yaptı.