SUBÜ Rekabetçi Üniversite Ekosistemine girmeyi başardı

SUBÜ’nün dünyanın sayılı yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından TİMES HİGNER EDUCATİON’un yaptığı açıklamaya göre 2026 yılı Asya Üniversite sıralamasına göre 801+bandında olduğu şeklinde yer aldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye’deki sıralamaya göre de 45 nci sırada yer aldı. Bu sıralama 2025 yılında ise 79 ncu sıradaydı.

2026 yılı Asya Yükseköğretim alanındaki yoğun rekabet ortamında elde ettiği bu sonuç Üniversitemizin gelişim sürecinin Uluslararası düzeyde karşılığı olarak değerlendiriliyor.

SUBÜ kalite odaklı yönetim anlayışı içinde Uluslararası araştırma kapasitesi ve Eğitim kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürerek küresel ve bölgesel sıralamadaki yerini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Asya yükseköğrenim alanında dünyanın en rekabetçi bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor Çin, Japonya, Singapur, Güney Kore başta olmak üzere çok sayıda güçlü Üniversite sistemi barındıran geniş ekosisteminde SUBÜ’nün yer alması Üniversitelerin Uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektöre Prof. Dr. Mehmet Kocabıyık, Uluslararası sıralamalarda elde ettiğimiz sonuçlar Üniversitemizin kalite güvencesi, araştırma ve Uluslararası alanlarda yürüttüğümüz çalışmaların bir göstergesidir dedi.