Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünün misafirleri Hemşirelik bölümü öğrencileriydi

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünün misafirleri SUBÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileriydiler.

Aşı haftası kapsamında İle Tarım Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler ‘’Her şeyin başı sağlık, Sağlığında başı aşı “ sloganı ile başlayan bu ziyaret İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok’un moderatörlüğünde “Aşı ve Bağışıklık” konulu bir de yarışma düzenlendi.

Sorulan sorulara verilen cevaplar öğrencilerin bu konuda hayli bilgili oldukları da orta çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen, çok da güzel diyalogların yaşandığı yarışmanın sonunda ödüllendirilen öğrencilere hak ettikleri hediyeleri Uzman Dr. Şeyda Tok, diğer doktorlar ve hemşireler tarafından hak sahiplerine takdim edildi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere aşının önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunmadaki rolü ve toplum sağlığı açısından taşıdığı önem hakkında bilgiler verildi.

Aşıların bireysel ve toplumsal sağlığı korumadaki hayati rolüne dikkat çekildi ve aşı ol sağlıklı kal, aşı hayat korur dendi ve düzenlenen etkinlik “ Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı” sloganı ile son buldu.