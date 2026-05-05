Akyazı Belediye Meclisi toplandı

​​​​​​​Akyazı belediye meclisinin Mayıs 2026 ayına ait toplantısı yapıldı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri okundu. Oylanarak kabul edildi.

Bu toplantıda gündemin 4. Maddesi gereğince 1 adet paletli ekskvatör, 2 adet yükleyici, 6 adet kamyon, 1 adet çekici, 3 adet panel, 1 adet tek kabin kamyonet ve 3 adet çift kabin kamyonet alımı için Belediyenin İller bankasından almak istediği 36 ay vadeli 110 milyon lira kredi için belediye başkanı Bilal Soykan için istenen yetkide verildi. Bazı maddeler komisyonlara havale edildi. Bazı maddeler de komisyonlardan geldiği şekli ile kabul edildi.