Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 29-04-2026 22:47   Güncelleme : 29-04-2026 22:51

AKYAZI SASKİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

SASKİ Akyazı Müdürlüğünde görev değişimi. Yıllardan beri Müdürlük yapan Ömer Faruk Duman, bu görevi müdürlüğe getirilen Muhammet Altun’a devretti.

AKYAZI SASKİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

SASKİ Akyazı Müdürlüğünde görev değişimi. Yıllardan beri Müdürlük yapan Ömer Faruk Duman, bu görevi müdürlüğe getirilen Muhammet Altun’a devretti.

Yeni ve eski müdürün devir teslim sonrasında ilk ziyaretlerini birlikte Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’a yaptılar.

Soykan bu ziyarette yaptığı konuşmada “Yeni görevin Muhammet Altun kardeşime hayırlı olmasını diliyorum. Uzun süredir uyum içinde çalıştığımız Ömer Faruk Duman kardeşimize de Akyazı’mız için gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.  

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: