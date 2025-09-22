Akyazı’da Bilim Şenliğine hazır

Bilim ve Teknoloji ile inşa edilmesi beklenen “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla düzenlenecek olan Bilim Şenliği için Akyazı hazırlıklarını tamamladı v e şenlik için hazır hale geldi.

Akyazı TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında yapılacak olan organizasyona ev sahipliği yapacak.

Bilim ve Teknoloji ile inşa edilmesi beklenen “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla düzenlenecek olan Bilim Şenliği için Akyazı hazırlıklarını tamamladı v e şenlik için hazır hale geldi.

23-25 Eylül tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde yapılacak olan şenliğin açılışı 23 Eylül 2025 Salı günü (Bugün) saat 10.30 da yapılacak.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan şenliğe tüm Akyazılıları davet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, şenliğin unutulmayacak bir düzeye ulaşması için Müdürlük olarak bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi ve Akyazılıları bu şenliğe davet ediyoruz açıklaması yaptı.