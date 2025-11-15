Akyazı’da 27 Kız Kuran Kursu Öğrencisi Hafız oldu

​​​​​​​Akyazı Şehit Ömer Atmaca Kız Kur’an Kursu ve Şehit Mehmet Çelik Kız Kur’an Kursu iş birliğiyle düzenlenen 37 öğrencinin hafızlık icazet merasimi, yoğun katılımla gerçekleşti. Yeni hafızların taçları takılarak belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Akyazı İlçe Müftülüğü, tarafından organize edilen Akyazı’da manevi bir coşkuya sahne olan Şehit Ömer Atmaca Kız Kur’an Kursu ve Şehit Mehmet Çelik Kur’an Kız Kursu öğrencileri için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Programa Akyazı protokolünden ve bölgeden çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Program, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Şehit Ömer Atmaca Kur’an Kursu’nun faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi izleyicilerle sunuldu.

Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in Açılış ve selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, hafızlığın önemini anlatan konuşmasında yeni hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Program usta müezzinlerin icra ettiği ilahi dinletisi ile devam etti. Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımları Şükrü Asıleren ve Rıdvan Akbaş, Sultan Firuzağa Camii Müezzin Kayyımı Ömer Özgül ve Taksim Camii Müezzin Kayyımı Cengiz Bayraktar’ın seslendirdiği ilahiler beğeni topladı.

Misafir konuşmacı olarak programa katılan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, yaptığı konuşmasının ardından Taç Giyme Töreni gerçekleşti.

Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Şükrü Asıleren hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti Sonrasında kürsüye gelen Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, bir hafız yetiştirmenin manevi sorumluluğu hakkındaki konuşmasın sonunda hafızların yetişmesinde ve yapılan programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Eşki’nin konuşmalarının ardından, Yeni hafızlara taçlarını her hafızın babası ya da bir yakını taktı. Hafızların belgeleri ve hediyeleri ise protokol tarafından verildi. Program çıkışında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İcazet belgelerini alan öğrenciler şu isimlerden oluştu.

Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kur’an Kursu Hafızları:

Ervâ Betül AKMANSEN, Zümra Sümeyye CANSIZ, Zeynep Sevval CÖMERT, Ecrin Edibe TEPECİNAR,Zeynep Rana ÖZDEMİR, Ayşe Gülsüm DİNDAR, Müberra Zehra DEMİR, İrem Zehra ÖZTÜRK, Hayrunnisa KAYMAK, Beyzanur DÖNMEZ ,Ayşe Hümeyra CAN, Fatma Sena AYAN, Rümeysa YAZGAN, Zehranur BERBER, Ece Ceren ŞEKER, Fatmanur TORUN, Meryem DİLMEN, Zümra ULUCAN, Gülşah ŞİŞMAN, Elifnur KARACA, Esra KARAKAŞ, Zehra AKTÜRK, Zülal AKTÜRK, Medine BOZAN, Özlem SAKA, Şeyma KAYA ve Şehit Mehmet Çelik Kur’an Kursu Hafızı Sena ALTINDAL