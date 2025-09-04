Anasayfa

Akyazı Asayiş

AKYAZI’DA 23 YAŞINDAKİ GENÇ SİLAHLA CANINA KIYDI

Akyazı Asayiş 2 OKUNMA

AKYAZI’DA 23 YAŞINDAKİ GENÇ SİLAHLA CANINA KIYDI

Edinilen bilgiye göre göre Akyazı Hastane Mahallesinde 23 yaşındaki Kadir K. evde kendi odasında yerde serili seccade üzerinde kendisini silahla başından vurarak canına kıydı.

Akyazı Hastane Mahallesinde silah sesi duyan yakınları onu kendi evinde yerdeki seccade de üstünde hareketsiz şekilde buldu. Edinilen bilgiye göre göre Akyazı Hastane Mahallesinde 23 yaşındaki Kadir K. evde kendi odasında yerde serili seccade üzerinde kendisini silahla başından vurarak canına kıydı. Silah sesi üzerine odaya gelen yengesi Kadir Kılıç’ı seccade üzerinde kanlar içerisinde buldu. Üzerinden şoku attıktan sonra 112 Acil çağrı merkezini aradı, Olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri 23 yaşındaki Kadir K.’ın öldüğünü belirlediler. Kadir K.’ın cenazesi Olay yeri savcısının kontrollerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.