Akyazı Şoförlere ziyaretçi akını

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası 2025 yılına girildiğinden beri en çok ziyaretçi kabul eden Oda unvanını elinde bulunduruyor.

Akyazı Şoförler Odası 2025 yılına girildiğinden beri en çok ziyaretçi kabul eden Oda unvanını elinde bulunduruyor.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Bacaksız ve beraberindeki gelir uzmanı personelle birlikte Şoförler Odasını ziyaret ettiler.

Vergi haftası nedeniyle yapılan ziyarette ziyaretçiler verginin kutsallığından bahsettiler ve ödenecek her kuruş verginin tekrar vatandaşa döneceğinin bilinmesi hatırlatmasını yaptılar.

Bir ziyarette Halkbank ve Denizbank Müdür ve yetkililerinden geldi. Halkbank Akyazı Şubesi Müdürü Türkan Ergin bankalarının KOBİ müşteri hizmetleri temsilcisi Mehmet Tiryaki ile birlikte Odayı ziyaret etti.

Denizbank Şube Müdürü Furkan Acet’te Müdür yardımcısı Emre Elmasoğlu ile birlikte Şoförler Odasını ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar.

Banka Müdürleri ve bankaların diğer yetkilileri Oda başkanı Şaban Özdemir’e çalışmaları ve şoför esnafına yapmayı düşündükleri kredi desteklerinden bahsettiler.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, yapılan tüm ziyaretlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti ve ziyarette bulunanlara ziyaretleri için teşekkür etti.