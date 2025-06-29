Akyazı Şehidine ağladı

​​​​​​​Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahallede ikamet etmekte olan Adapazarı Belediyesi eski Zabıta Müdürü emekli Erdal Erdem’in torunu emekli polis memuru merhum Hüseyin Gülel’in oğlu İsmail Safa Gülel Ankara Polis

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahallede ikamet etmekte olan Adapazarı Belediyesi eski Zabıta Müdürü emekli Erdal Erdem’in torunu emekli polis memuru merhum Hüseyin Gülel’in oğlu İsmail Safa Gülel Ankara Polis okulundan mezun olduktan sonra Özel Harekat Polisi olabilmek (kurs görmek) için gittiği Çankırı’da geçirdiği trafik kazası sonrası bir arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Aynı kazada üç arkadaşı da yaralandı.

KAZA NASIL OLDU

Hafif ticari araçları ile Cumartesi günü sabah saatlerinde kurs gitmek üzere yola çıkan polis memurları yolda park etmiş olan hafriyat kamyonuna arkadan çarptılar. Kazada Akyazılı Polis Memuru İsmail Safa Gülel şehit oldu. Üç arkadaşı da ağır yaralanarak Çankırı Devlet hastanesine kaldırıldı.

NAMAZI KUZULUK’TA KILINDI

Şehit olan Polis Memuru Gülel’in cenazesi işlemler tamamlandıktan sonra ve Çankırı’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenden sonra doğum yeri olan ve dedesinin ikamet ettiği Akyazı Kuzuluk Orta Mahalleye getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazesi geldikten sonra Dedesi Erdal Erdem, Annesi Fatma Gülel ve kardeşi başta olmak üzere tüm yakınları, komşuları ve şehidin arkadaşları gözyaşlarını tutamadılar. Cenazeye katılan şehidin arkadaşları ve Amirlerinin de gözyaşlarını saklayamadıkları gözlendi.

NAMAZ KUZULUK’TA DEFİN ALAAĞAÇ MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Saat 16.da dede evinden bir manga emniyet mensubu tarafından törenle alınan şehidin cenazesi Orta Mahalle Merkez Camiine getirildi. Okunan Kuran-ı Kerimden sonra ikindi namazcına geçildi. İkindi namazı sonrası İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Şehit İsmail Safa Gülel defnedilmek üzere Alaağaç Mahallesindeki aile mezarlığına götürüldü ve yine gözyaşları arasında defni yapıldı.

KATILIM BİR HAYLİ YÜKSEKTİ

Şehit cenazesine katılım bir hayli yüksekti. Emniyet Genel Müdür yardımcısı Mehmet Çorumlu, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Sakarya Büyükşehir belediyesi adına genel sekreter Ziya Cevherli, Özel Kuvvetler Bölge başkanı ve Özel kuvvetlerden oluşan bir takım, Emniyet ve Askeri Erkan, Sivil Toplum Kuruluş başkanları, Mahalle Muhtarları ve kalabalık cemaat katıldı. Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da misafirlerle yakından ilgilenerek görevini eksiksiz yaptı.