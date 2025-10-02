Akyazı Mahalleleri Güzelleşiyor

​​​​​​​ Akyazı belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Akyazı’nın Mahalle yollarının bakım, onarım ve asfalt serimi çalışmaları aralıksız sürüyor.

Havaların da uygun gitmesinden yararlanan her iki belediye sezon kapanmadan Akyazı’da asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak istiyor.

Ekiplerin dünkü çalışma yeri Yörükyeri, Çakıroğlu Beyler Mahallesi oldu. Yapılan çalışma sonunda her iki mahallede serilen asfaltla yollar güzelleşti ve bu sayede o iki mahallede yaşayan vatandaşın yüzü güldü.

Belediye başkanı Bilal Soykan, istişareler sonrasında gerçekleştirdiğimiz planlarımız doğrultusunda asfalt serim çalışmalarımız aksatılmadan sürüyor. Asfalt konusunda Büyükşehir belediyemizin İlçemize verdiği destek için teşekkür ediyorum açıklaması yaptı ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü de açıklamasına ekledi.