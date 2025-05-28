Akyazı Gençlik Merkezi arı kovanı gibi

​​​​​​​Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi içinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya başlayan “Gençlik Merkezi” tam bir ifadeyle arı kovanı gibi.

Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi içinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya başlayan “Gençlik Merkezi” tam bir ifadeyle arı kovanı gibi.

Yeni açılmış ve çalışmalarına yeni başlamış olmasına rağmen kısa sürede adından çokça bahsettirecek olan Gençlik Merkezinin içinde Hat, Ebru, Resim, Karakalem ve Filografinin işlendiği Güzel Sanatlar Atölyesi, Keman, Gitar, Bağlama ve Ney’in çalınışının öğretileceği Müzik Atölyesi, İngilizce, Arapça, İşaret Dili, Diksiyon Değerler Eğitimi ve İlk yardım kurslarının verileceği Kişisel Eğitim Atölyesi ve Office programlarının öğretileceği Bilgisayar Atölyesi gibi önemli kursları barındıran Gençlik Merkezinin hedefi Sakarya’da adından en çok söz ettiren bir Gençlik Merkezi olmak.

Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak 1 Müdür, 4 gençlik çalışanı, 1 Memur, 2 Güvenlik ve 1 Hizmetli olmak üzere 9 Personelle hedeflerine ulaşma adına hızlı bir çalışma içine girdiklerini ve hedeflerinde isimlerinde olduğu gibi gençlerin olduğunu söyledi ve biz bu hedefe varmak için bütün imkanlarımızı kullanacağız ifadelerine yer verdi.